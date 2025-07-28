Посольство России рекомендует воздержаться от поездок в "проблемные территории"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Посольство РФ рекомендует планирующим поездки в Таиланд россиянам воздержаться от посещения "проблемных территорий" на фоне конфликта Таиланда и Камбоджи. При этом основные курорты в стране находятся в достаточно большом отдалении от зоны конфликта, заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"К нам обращаются очень многие наши соотечественники, граждане спрашивают, безопасно ли ехать в Таиланд на отдых, потому что наших туристов здесь много. Каждую неделю сейчас, несмотря на летний период у нас в России, в Таиланд на отдых прибывают примерно по 20 тыс. человек. Но мы, конечно же, рекомендуем воздержаться от поездок в проблемные территории", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

При этом он подчеркнул, что "основные курорты находятся все-таки в достаточно большом отдалении от зоны конфликта".

Томихин также отметил, что посольство РФ не получало обращений от россиян, постоянно или временно находящихся в королевстве, из зоны конфликта с Камбоджей. "К счастью, пока мы не получали ни одного обращения от российских граждан, постоянно проживающих в Таиланде либо временно находящихся здесь, из зоны конфликта. Из чего мы делаем заключение, что наши граждане пока не пострадали", - сообщил дипломат.