Оно отсутствовало после прошедшего 24 июля ураганного ветра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Электроснабжение в Амурской области полностью восстановлено после прошедшего 24 июля ураганного ветра, сообщили в ресуроснабжающей организации АО "ДРСК".

"Амурские электрические сети восстановили электроснабжение всем потребителям, чьи дома были обесточены стихией. <…> работы по восстановлению поврежденных ЛЭП продолжаются. Сегодня бригады энергетиков проводят дополнительное обследование на наличие скрытых повреждений электросетевого комплекса, попавшего в зону ураганного ветра 24 июня в Белогорске и еще ряде районов области", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что специалисты установят семь железобетонных опор на двух воздушных линиях взамен тех, что были сломаны ураганным ветром. Кроме того, предстоит отремонтировать кабельные линии, вышедшие из строя из-за грозовых перенапряжений, уточнили в "ДРСК".

Из-за ураганного ветра 24 июля электроснабжение было нарушено в девяти населенных пунктах в четырех муниципалитетах Амурской области, сообщили ранее в региональном управлении МЧС. По данным прокуратуры, без света остались около 81 тыс. человек.

Электроснабжение восстанавливали поэтапно, пояснили в "ДРСК".