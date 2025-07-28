Пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" сообщила, что пассажирам отмененных рейсов доступно оформление возврата, а также переоформление на другие рейсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Три рейса в аэропорту Пулково отменены из-за сбоя работы информационных систем в авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково.

"В связи со сбоем работы информационных систем в авиакомпании "Аэрофлот" из Пулково отменены следующие рейсы: SU008/009; SU010/011; SU012/013", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, пассажирам отмененных рейсов доступно оформление возврата, а также переоформление на другие рейсы.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предупреждала о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В авиакомпании указали, что сейчас команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.