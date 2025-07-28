Глава государства "всегда предпочитает напрямую общаться с людьми", отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, он не мог не поздравить моряка с Днем Военно-морского флота. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне во время поездки по Санкт-Петербургу Путин вышел из машины пообщаться с жителями и гостями города. Глава государства, в частности, побеседовал с ветераном ВМФ. Президент с улыбкой объяснил, что увидел в толпе Военно-морской флаг СССР и решил развернуть автомобиль.

"Это, действительно, не на камеру, и это не предназначалось для камер. Просто Путин остается самим собой, собственно, Путин, вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми. Конечно, он не мог не поздравить моряка в День военно-морского флота", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об общении главы государства с жителями и гостями Санкт-Петербурга в День ВМФ.