Председатель регионального парламента Алексей Антонов выразил соболезнования семьям погибших

САРАТОВ, 28 июля. /ТАСС/. Саратовская областная дума наградит благодарственными письмами волонтеров, помогавших жителям 10-этажного дома на улице Блинова в Саратове после взрыва. Об этом сообщил председатель регионального парламента Алексей Антонов в Telegram-канале.

"Особо отметил самоотверженную работу волонтерского корпуса. Люди выполнили свой долг, проявили истинную гражданскую позицию. Наиболее отличившихся добровольцев обязательно наградим благодарственными письмами", - сообщил Антонов.

По его словам, постоянное совещание в понедельник начали с минуты молчания. Председатель облдумы выразил соболезнования семьям погибших. Он также отметил готовность депутатов и общественников оказать помощь жильцам. "Перед депутатским корпусом поставил ряд первоочередных задач. Выездную работу будем продолжать, это принципиально", - добавил Антонов.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, по уголовному делу в связи со взрывом провели более 150 допросов свидетелей и очевидцев, проводятся необходимые судебные экспертизы. Окончательную причину произошедшего установят по результатам следственных действий и заключений судебных экспертиз.

При расследовании отрабатываются различные версии произошедшего, отметили в управлении. В том числе следствие даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников коммунальных служб, жилищно-строительного кооператива и контролирующих органов.