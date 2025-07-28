Одна из участниц форума "Территория смыслов" обратила внимание, что главе МИД РФ "не чужды слабости", он может "поругаться с сильным словцом"

СОЛНЕЧНОГОРОСК, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что употребление "крепкого словца" считает чертой своего характера.

"Я вот не знал, что сильное словцо - это признак слабости", - отреагировал глава внешнеполитического ведомства на наблюдение одной из участниц форума "Территория смыслов" о том, что главному дипломату России "не чужды слабости", он может "поругаться с сильным словцом".

"Если это так воспринимается..." - хотел продолжить Лавров, но зал дружно ответил: "Нет!"

"Это не слабость, это черта характера, наверное, если хотите", - заметил дипломат.