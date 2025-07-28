Россия впервые в своей истории воюет в одиночку против всего коллективного Запада, который стремится к ее уничтожению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вакцина от нацизма перестает действовать на Западе, отметил, что условия России предполагают отказ прекращение расширения НАТО и признание реалий на земле и указал, что Москва готова к диалогу с разумными людьми в западных столицах.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

О желании Запада победить Россию

Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада: "Дел у нас немало. Главное из этих дел - победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины".

На Западе от России "требуют немедленно прекратить огонь и оставить все как есть", чтобы обеспечить Украине "передышку" и накачать ее оружием: "То, что европейцы всерьез хотят нанести нам поражение, это, по-моему, подтверждается каждый день".

Западные элиты не скрывают готовность убивать русских солдат, это "воспринимается в европейских элитах почти уже как нечто само собой разумеющееся".

О возрождении нацизма

Силы, которые хотели уничтожить Россию, возрождаются в Европе, вакцина от нацизма перестает там действовать: "Всегда, даже в годы холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян так же, как вакцина от нацизма, она уже перестает действовать. В Европе возрождаются те же самые силы, которые хотели уничтожить Россию и которые в данном конкретном случае выбрали в качестве своего такого ударного механизма против нас Украину, просто приветствуя все, что она делает".

Действия Запада по провоцированию конфликтов укладываются в линию удержания власти и собственного положения гегемона: "Запад не может быть "одним из главных игроков", он должен быть "наверху".

О требованиях для урегулирования ситуации на Украине

Условия России по урегулированию конфликта с Украиной предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО, прекращение расширения альянса и признание реалий на земле: "Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно - на обеспечении нашей безопасности: никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО. Она и так уже, вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. И, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции, это абсолютно безальтернативное требование".

Об агрессивных планах Запада в АТР

Запад после того, что натворил в Иране, на Ближнем Востоке и Украине, уже планирует операции на Дальнем Востоке и в Азии, в том числе на Корейском полуострове: "Многополярный мир формируется, [это] процесс объективный, никто с ним ничего поделать не сможет никакими санкциями, никакими тарифными войнами, ни провоцированием горячих войн, как сейчас уже планирует Запад после того, что натворили на Ближнем Востоке, на Украине, в Иране, - планируют операции уже на Дальнем Востоке, в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, в Восточно-Китайском море и в целом в Юго-Восточной и Северной Азии, включая Корейский полуостров".

О диалоге РФ и США

Диалог Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа показывает, что в западных странах еще остаются разумные люди: "Диалог, который мы ведем с администрацией Трампа, показывает, что разумные люди на Западе еще сохраняются. И у них достаточно серьезная поддержка, которая продемонстрирована развитием событий внутри Соединенных Штатов".

Президент США Дональд Трамп "прагматик, он не хочет никаких войн" и готов к диалогу: "В отличие от своего предшественника господина [Джо] Байдена и в отличие от нынешних европейских элит - всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов - он открыт к диалогу".

О сделке между США и ЕС