В аэропорту Сочи отменяют рейсы в московском направлении из-за сбоя в "Аэрофлоте"

В аэропорту сообщили, что возможны корректировки в расписании других рейсов перевозчика

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Рейсы, следующие в Москву и из столицы, отменяют в международном аэропорту Сочи из-за сбоя в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот". Возможны корректировки в расписании других рейсов перевозчика, сообщили в Telegram-канале сочинском аэропорту.

"В связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании рейсов авиакомпании "Аэрофлот". Отменены следующие рейсы: SU1040/1041 Москва - Сочи - Москва, SU1122/1123 Москва - Сочи - Москва, SU1124/1125 Москва - Сочи - Москва", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в расписании других рейсов авиакомпании возможны корректировки.