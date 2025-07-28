Глава МИД России сказал ей, что скоро выйдет покурить

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров развеял "множество измышлений" вокруг истории, когда девушка наступила ему на ногу на саммите БРИКС в Казани. По словам министра, он воспринял инцидент как кокетство и ответил соответствующе.

На просьбу участников форума "Территория смыслов" прокомментировать разлетевшиеся в сети ролики с саммита в Казани, когда министру наступили на ногу, и рассказать, что же он сказал тогда, Лавров со смехом напомнил, что вокруг этой истории было "много всяких измышлений".

"Прошла красивая девушка. Наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает и сказал, что скоро выйду покурить", - с улыбкой поделился министр.