На Кубани прокуратура контролирует дело матери, оставлявшей ребенка без присмотра

В захламленной квартире, где девочка оставалась одна, отсутствовали приготовленная еда, холодильник, плита и вещи

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении женщины, систематически оставлявшей трехлетнюю дочь без присмотра в захламленной квартире без готовой еды в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"Прокуратурой края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ в отношении матери ребенка по ст. 125 УК РФ (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в захламленной квартире отсутствовали приготовленная еда, холодильник, плита и вещи для ребенка. Девочку изъяли и доставили в медучреждение, в отношении ее матери возбудили уголовное дело.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, составлен также и административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), отметили в ведомстве.