Дарья из Волгограда рассказала, что бабушка велела не возвращаться без фотоснимка с главой МИД РФ

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Участница Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" попросила министра иностранных дел России Сергея Лаврова о фотографии с ним, чтобы исполнить мечту своей бабушки, велевшей без фотоснимка с главой МИД "домой не возвращаться".

Девушка, которая представилась Дарьей из Волгограда, задала вопрос на французском языке. "Сфотографироваться можно, но давайте из уважения к залу, пожалуйста, по-русски произнесите, тут не все говорят по-французски", - ответил Лавров, который владеет французским языком.

"Я попросила у Сергея Викторовича пожать ему руку и сделать с ним фотографию, потому что это моя мечта. И, более того, это мечта моей бабушки, которая сказала мне не возвращаться домой без фотографии с Сергеем Викторовичем Лавровым", - рассказала Дарья.

"К сожалению, мы с вашей бабушкой в юности не познакомились", - ответил в шутку Лавров, что вызвало позитивный отклик у зала.