Речь идет об аэропортах Ярославля и Иванова

КАЛУГА, 28 июля. /ТАСС/. Рейс в Санкт-Петербург из ярославского аэропорта Туношна, а также два рейса в Калининград и Санкт-Петербург из аэропорта Иваново задержаны в понедельник. В других аэропортах в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) рейсы осуществляются по расписанию, сообщили ТАСС в их справочных службах.

Как сообщили ТАСС в ярославском аэропорту Туношна, вылет самолета авиакомпании Red Wings в Санкт-Петербург отложен. В расписании вылет был назначен на 10:15 мск, новое время - 17:40. "Авиакомпания уведомила пассажиров о переносе времени вылета из Ярославля, на территории аэровокзала пассажиров нет", - сообщили в справочной аэропорта.

Из аэропорта Иваново задержаны рейсы в Калининград и Санкт-Петербург до 16:30 и 23:55 мск соответственно. В аэропортах Калуги и Тамбова задержек рейсов не было. "У нас все рейсы сегодня вылетели по графику, никаких задержек нет. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Тамбов.