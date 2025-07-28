Глава города Игорь Редькин сообщил, что среди обратившихся есть пожилой человек и житель дома с собакой

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Семь человек обратились в пункт временного размещения (ПВР), развернутый после обрушения подъезда в жилой пятиэтажке в Астрахани. Среди них есть пожилой человек и житель дома со своей собакой, сообщил глава города Игорь Редькин.

"К настоящему времени в ПВР обратилось семь жителей дома по ул. Ляхова, 6. Среди них есть и пожилой гражданин. Один из жильцов пришел со своей собакой", - написал Редькин в Telegram-канале.

Он уточнил, что в ПВР подготовлены все необходимые помещения, его общая вместимость - 100 человек. "Есть комната матери и ребенка, открыт медпункт. Готовятся мужские и женские комнаты для ночлега. В столовую доставлена вода, продолжают завозить питание", - добавил глава города.

На месте происшествия находится губернатор Игорь Бабушкин. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 (халатность) и ст. 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) УК РФ.