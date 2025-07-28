Он работает в штабе общественной поддержки "Единой России", туда приносят одежду, воду и еду

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей дома в Астрахани, где произошло частичное обрушение, открыли в штабе общественной поддержки "Единой России", туда приносят одежду, воду и еду. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Единой России".

"В штабе общественной поддержки "Единой России" открыт пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. Туда приносят одежду, продукты, питьевую воду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Для временного размещения жильцов открыт пункт на базе школы №8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что волонтеры партии помогают пострадавшим, активисты работают на месте происшествия - разносят воду, помогают с навигацией, отвечают на вопросы, готовят места для приема людей.

Ранее в МЧС России сообщили, что в пятиэтажном жилом доме в Астрахани на улице Ляхова произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж без последующего горения. Из здания эвакуированы 16 человек. Спасатели вручную разбирают завалы. На месте происшествия находится губернатор региона Игорь Бабушкин. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и уничтожении имущества по неосторожности, прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.