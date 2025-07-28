Еще 11 рейсов задерживаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Восемь рейсов авиакомпании "Аэрофлот" на настоящий момент отменены в аэропорту Пулково, еще 11 рейсов задерживаются, следует из данных онлайн-табло вылетов аэропорта. Ранее авиакомпания предупреждала о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем.

В соответствии с онлайн-табло, отменены восемь рейсов в Москву: SU 6013, SU 053, SU 6941, SU 6175, SU 6046, SU 009, SU 011 и SU 013. Задержанными остаются в общей сложности 11 рейсов авиакомпании: SU 6090 (Москва), SU 2814 (Минеральные Воды), SU 6272 (Москва), SU 6856 (Москва), SU 788 (Анталья), SU 6428 (Москва), SU 6482 (Москва), SU 6496 (Москва), SU 2848 (Архангельск), SU 6520 (Москва), SU 6090 (Москва).

Ранее в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом Пулково, сообщали о трех отмененных рейсах из-за сбоя работы информационных систем в авиакомпании "Аэрофлот". Как уточнили в пресс-службе, пассажирам указанных рейсов доступно оформление возврата, а также переоформление на другие рейсы.