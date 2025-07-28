Сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аэропорт Жуковский сообщил о восстановлении работы сайта после временных ограничений доступа из-за технических неполадок в работе интернет-провайдера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Работа интернет-сайта восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня аэропорт сообщил, что в связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта. Однако внутренние информационные системы аэропорта исправны, рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием.