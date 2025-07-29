Председатель комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил, что иначе "дикий туризм установит свои правила"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Национальные парки нуждаются не только в создании туристической инфраструктуры, но и в налаживании системы обращения с отходами. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Мы недавно были в Калининграде, ездили в нацпарк Куршская коса. На что обратили внимание - необходимо кроме создания туристической инфраструктуры создавать защитные и иные сооружения, наладить систему обращения с отходами. Все в комплексе позволит укрепить экосистему национальных парков", - сказал парламентарий.

По его словам, подобный подход необходим и на других природных территориях. "Мы должны понимать, что есть и другие территории, где нужно наводить порядок. Тот же Байкал - и здесь нужна канализация, обращение с отходами <…>. В противном случае дикий туризм установит свои правила", - заключил депутат.