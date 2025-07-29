В ФПК сообщили, что максимальное время задержки составляет до пяти часов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. После происшествия на станции Сальск в Ростовской области 11 пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) следуют с задержками, сообщили в ФПК.

В частности, задерживаются поезда № 59 Новокузнецк - Кисловодск, № 523 Екатеринбург - Адлер, № 255 Челябинск - Новороссийск, № 509 Казань - Новороссийск, № 524 Адлер - Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 254 Новороссийск - Уфа, № 98 Кисловодск - Тында, № 202 Анапа - Красноярск, № 14 Имеретинский Курорт - Саратов и № 270 Адлер - Чита.

В ФПК уточнили, что максимальное время задержки поездов составляет до пяти часов. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием", - добавили в компании.