Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что такое решение в регионе принято впервые

САРАТОВ, 29 июля. /ТАСС/. Собственники квартир пострадавшего от взрыва газа подъезда №5 дома по улице Блинова в Саратове обеспечат новым жильем. Подобное решение в регионе принято впервые, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"Для собственников квартир пострадавшего 5 подъезда прорабатывается механизм обеспечения новым жильем. Подобного решения в рамках ЧС ранее у нас в регионе не было, поэтому сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано. В первую очередь ориентируемся на интересы людей, поэтому выберем оптимальный вариант с самыми короткими сроками", - написал он.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. За порчу и потерю имущества, а также за повреждение автомобиля собственники смогут получить до 300 тыс. рублей на основании их заявления и по результатам независимой оценки. Кроме того, введена единовременная выплата в рамках режима ЧС на приобретение предметов первой необходимости - 15 тыс. рублей на каждого члена семьи. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Саратовской области.

Бусаргин отметил, что сейчас эксперты обследуют четвертый подъезд пострадавшего от взрыва дома. "Прорабатываются решения по сохранению квартир с укреплением несущих конструкций и усилением торцевой части здания. Также эксперты оценивают состояние конструкций 2-го подъезда соседнего дома №4, где была повреждена фасадная часть. Все работы будут выполнены за счет средств областного бюджета", - отметил он.

25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове. Погибли семь человек, в том числе ребенок. Медицинская помощь понадобилась 18 пострадавшим. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершили 27 июля. Сейчас проводится обследование двух подъездов, наиболее поврежденных в результате взрыва. По данным ГУ МЧС по региону, жильцам других трех подъездов дома разрешили вернуться в квартиры.