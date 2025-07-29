В пресс-службе милиции предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Минская милиция опровергла появившуюся в интернете информацию о задержании жителей города на месте падения беспилотника.

"В сети интернет распространяется фейковая информация о задержании сотрудниками ОМОН минчан на месте падения беспилотника во дворе на улице Матусевича", - говорится в сообщении милиции в Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой. Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, распространяющих недостоверную информацию.

"Предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в пресс-службе.