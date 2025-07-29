Система ПВО Белоруссии пресекла в воздушном пространстве республики полет беспилотника, он упал в Минске, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.
ТАСС собрал основное об происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Система ПВО Белоруссии около 2 часов ночи 29 июля пресекла в воздушном пространстве республики полет беспилотника, он упал в Минске, сообщила пресс-служба министерства обороны.
- В ведомстве отметили, что ужесточают контроль воздушного пространства страны.
- В СК Белоруссии уточнили, что обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.
- В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.
Расследование
- Упавший в Минске беспилотник был снабжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков, сообщили в СК Белоруссии.
- По данным ведомства, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
- Следователем с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина.
- Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело.