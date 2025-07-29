Система ПВО Белоруссии пресекла в воздушном пространстве республики полет беспилотника, он упал в Минске, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

ТАСС собрал основное об происшествии.

Обстоятельства ЧП

Система ПВО Белоруссии около 2 часов ночи 29 июля пресекла в воздушном пространстве республики полет беспилотника, он упал в Минске, сообщила пресс-служба министерства обороны.

В ведомстве отметили, что ужесточают контроль воздушного пространства страны.

В СК Белоруссии уточнили, что обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.

В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.

Расследование