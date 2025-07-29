Спартак Сычев умер 28 июля в возрасте 102 лет

ТВЕРЬ, 29 июля. /ТАСС/. Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Спартаком Сычевым, который дошел до Берлина и оставил подпись на стене Рейхстага, состоится 31 июля в ДК "Химволокно" в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Фронтовик умер 28 июля на 103-м году жизни.

"Прощание с участником Великой Отечественной войны, почетным гражданином Тверской области Спартаком Андреевичем Сычевым состоится 31 июля в 11:00 в ДК "Химволокно" города Твери", - говорится в сообщении.

В понедельник губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая занимается организацией похорон ветерана.

Спартак Сычев родился 28 июля 1923 года в Москве, свой военный путь он начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал в составе 129-й отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги и во взятии Берлина.

В июле 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Сычев удостоен ордена Почета, в 2023 году - ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, также он награжден медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденами "Отечественной войны" I, II степеней и Красной Звезды, почетным знаком губернатора Тверской области "Крест святого Михаила Тверского" и другими наградами.