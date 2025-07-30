Эти здания требуют усиления, отметил министр строительства и жилищной политики в регионе Артем Фирстов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Около 20% жилых зданий в Камчатском крае имеют сейсмодефицит разной степени и требуют усиления, однако новостройки рассчитаны на землетрясения интенсивностью 9-10 баллов. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и жилищной политики в регионе Артем Фирстов.

"Новые здания рассчитаны на сейсмособытие интенсивностью 9-10 баллов. Что касается жилфонда, то порядка 20% зданий имеют сейсмодефицит разной степени, это значит, что они требуют усиления в будущем", - рассказал руководитель профильного министерства.

По его словам, данных по обследованию зданий после мощного подземного толчка пока нет. "Результаты обследований будут доложены губернатору", - сказал Фирстов.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, в 2025 году на Камчатке планируется продолжение реализации программы по снижению сейсмической опасности, включающей мониторинг, прогнозирование и предотвращение последствий землетрясений. Программа направлена также на повышение сейсмостойкости зданий, а также на информирование населения о правилах поведения при землетрясениях. По результатам 2024 года, на Камчатке из аварийных домов, в том числе и с сейсмодефицитом, было расселено около 650 человек.