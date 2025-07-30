Специалист сообщил, что ожидается облачная погода с температурой воздуха 14-16 градусов по Цельсию, а также небольшие дожди

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ухудшения метеоситуации в связи с интенсивными осадками на Камчатке не прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее пресс-служба Кроноцкого заповедника сообщила о землетрясении на Камчатке, которое вызвало цунами на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике.

"В ближайшие дни сильных дождей в этой части нашей страны не ожидается. Погода будет облачная, с небольшими дождями, но холодная, с температурой 14-16 градусов тепла", - сказал он, отвечая на вопрос не усугубят ли дожди ситуацию с подтоплениями в регионе.