Синоптики предупредили о сохранении сильной жары в Москве

В дневные часы с 31 июля по 1 августа температура может достигать плюс 31 градуса, отметили в Гидрометцентре РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жаркая погода в Москве, стоящая уже несколько дней, продлится до 1 августа. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В дневные часы с 31 июля по 1 августа в Москве сохранится сильная жара, температура воздуха может достигать плюс 31 градуса", - сказал собеседник агентства, сославшись на распространенное метеорологами соответствующее экстренное предупреждение.

Он также напомнил, что в период до 18:00 мск четверга, 31 июля, в столице действует оранжевый погодный уровень - предпоследний в колористической шкале предупреждений, символизирующий на прогностических картах опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре РФ также заметили, что накануне самая высокая температура воздуха была зафиксирована в подмосковной Коломне - там столбики термометров показали плюс 31,7 градуса. В столице же, на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, столбики термометров поднимались до плюс 30,2 градуса. В центре Москвы на метеостанции у гостиницы "Балчуг" воздух прогревался до 30,9 градуса выше нуля.