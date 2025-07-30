В санатории Кисловодска не вели работы на обвалившейся скале

Глава города Евгений Моисеев сообщил, что туристы пострадали во время занятий спортом

ПЯТИГОРСК, 30 июля./ТАСС/. Строительных работ, которые могли бы стать причиной обрушения скалы в санатории Кисловодска, не велось, сообщил глава города Евгений Моисеев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Произошло обрушение скалы, на которой не велось никаких работ, [скалы] которые стояли сотни, может быть, тысячи лет. Это чрезвычайное происшествие", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что туристы пострадали, занимаясь спортом в санатории.

"В данном случае тренажерная площадка, которая была на склоне скалы, то есть это не грунт, это камень. Когда там занимались гости, эта скала упала, гости вместе с ней. <...> Гигантский камень упал", - сказал Моисеев