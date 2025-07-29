Что известно об обвале скалы в Кисловодске

Двое отдыхающих в Кисловодске пострадали при обвале скально-грунтовой породы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Еще один человек может находиться под завалами.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства обрушения
- Обвал скально-грунтовой породы произошел в кисловодском санатории "Москва" по адресу: проспект Дзержинского, 50.
- Как сообщили в ГУ МЧС по региону, обвал произошел на площади приблизительно 60 кв. м.
- По данным МЧС, расстояние до ближайшего здания - процедурного корпуса - около 20 м.
- На месте происшествия работают 11 человек и 5 единиц техники, в том числе кинолог.
- Спасатели ведут разбор завала, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Пострадавшие
- В результате обвала пострадали двое отдыхающих, сообщили в региональном МЧС.
- Пострадавшие - мужчина и женщина, доставлены в больницу, рассказали ТАСС в региональном Минздраве.
- Их состояние оценивается как средней тяжести, отметили в ведомстве.
- Туристы приехали на отдых из Тольятти, сообщил глава города.
- Еще один человек может находиться под завалами, уточнил Моисеев.
Реакция прокуратуры
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
- На особом контроле оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи, сообщили в прокуратуре.