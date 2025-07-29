29 июля, 18:02
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Что известно об обвале скалы в Кисловодске

Двое отдыхающих в Кисловодске пострадали при обвале скально-грунтовой породы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Еще один человек может находиться под завалами.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства обрушения

  • Обвал скально-грунтовой породы произошел в кисловодском санатории "Москва" по адресу: проспект Дзержинского, 50.
  • Как сообщили в ГУ МЧС по региону, обвал произошел на площади приблизительно 60 кв. м.
  • По данным МЧС, расстояние до ближайшего здания - процедурного корпуса - около 20 м.
  • На месте происшествия работают 11 человек и 5 единиц техники, в том числе кинолог.
  • Спасатели ведут разбор завала, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Пострадавшие

  • В результате обвала пострадали двое отдыхающих, сообщили в региональном МЧС.
  • Пострадавшие - мужчина и женщина, доставлены в больницу, рассказали ТАСС в региональном Минздраве.
  • Их состояние оценивается как средней тяжести, отметили в ведомстве.
  • Туристы приехали на отдых из Тольятти, сообщил глава города.
  • Еще один человек может находиться под завалами, уточнил Моисеев.

Реакция прокуратуры

  • Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
  • На особом контроле оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи, сообщили в прокуратуре.
 
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