Что известно об обвале скалы в Кисловодске

Двое отдыхающих в Кисловодске пострадали при обвале скально-грунтовой породы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Еще один человек может находиться под завалами.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства обрушения

Обвал скально-грунтовой породы произошел в кисловодском санатории "Москва" по адресу: проспект Дзержинского, 50.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, обвал произошел на площади приблизительно 60 кв. м.

По данным МЧС, расстояние до ближайшего здания - процедурного корпуса - около 20 м.

На месте происшествия работают 11 человек и 5 единиц техники, в том числе кинолог.

Спасатели ведут разбор завала, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Пострадавшие

В результате обвала пострадали двое отдыхающих, сообщили в региональном МЧС.

Пострадавшие - мужчина и женщина, доставлены в больницу, рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

Их состояние оценивается как средней тяжести, отметили в ведомстве.

Туристы приехали на отдых из Тольятти, сообщил глава города.

Еще один человек может находиться под завалами, уточнил Моисеев.

Реакция прокуратуры