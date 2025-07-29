Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", сообщили в следственном управлении СК РФ по региону

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за обрушения скально-грунтовой породы на территории санатория в Кисловодске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"29 июля поступило сообщение об обрушении скально-грунтовой породы на территории санатория в городе Кисловодске, в результате чего пострадали два человека. <...> По данному факту следственным отделом по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона сообщили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего. На особом контроле оперативное оказание пострадавшим медицинской помощи.