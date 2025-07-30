Мэр города Александр Дубровин рассматривал эту меру как временное решение в условиях финансового дефицита

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Мэр Братска Александр Дубровин отменил свое распоряжение о введении с октября сокращенной рабочей недели для сотрудников администрации города. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ранее мэр Братска подписал распоряжение, согласно которому рабочая неделя в мэрии будет сокращена с 10 октября по 9 апреля 2026 года. С понедельника по четверг рабочий день установлен с 09:00 до 17:12, по пятницам сотрудники-женщины будут работать с 09:00 до 13:00, а мужчины - с 09:00 до 15:00. При сокращении рабочего дня должна была сократиться и заработная плата персонала.

"Я рассматривал эту меру как временное и максимально щадящее решение в условиях финансового дефицита. Моя главная задача - вывести Братск из долговой нагрузки, которая сложилась за последние годы. <…> Когда я подписывал распоряжение о возможном введении режима неполного рабочего дня, я действовал в рамках закона - по Трудовому кодексу уведомление необходимо делать заранее. Но сейчас, видя, что ситуация начинает стабилизироваться, и заручившись поддержкой регионального правительства, я принял решение отменить это распоряжение", - написал Дубровин.

В Братске проживают около 230 тыс. человек. Это крупный северный город Приангарья, градообразующими предприятиями являются алюминиевый завод и компании лесопромышленного комплекса.