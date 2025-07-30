В пресс-службе учреждения сообщили, что в рамках мероприятия каждая страна представляла свои традиции, национальные костюмы, музыку и кухню

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Фестиваль национальных культур "Язык мира - язык дружбы", объединивший ребят из России и зарубежных стран, состоялся в Международном детском центре "Артек", который в 2025 году отмечает100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"В Международный день дружбы в "Артеке" прошел традиционный фестиваль национальных культур "Язык мира - язык дружбы". Яркое и теплое событие, объединившее ребят из России, Белоруссии, Кении, Узбекистана, Турции, Иордании и многих других стран, подарило участникам настоящую атмосферу международного единства и дружбы. В течение дня в парке комплекса "Горный" был разбит масштабный международный город, где каждая страна представляла свои традиции, национальные костюмы, музыку и кухню", - говорится в сообщении.

Для многих участников фестиваль стал настоящим путешествием по миру: можно было отправиться в Африку, Европу, Северную Америку или в страны Востока. Особой популярностью пользовалась площадка Египта, где за каждый правильный ответ можно было выиграть памятные подарки, в том числе магниты и блокноты.

"Сегодня весь мир отмечает Международный день дружбы. Для "Артека" этот праздник особенно важен, ведь уже почти 100 лет наш детский центр объединяет детей из разных стран и культур. У подножия Аю-Дага зарождаются настоящие дружеские связи. "Артек" - главный центр детской дипломатии, где юные сердца учатся понимать, поддерживать и вдохновлять друг друга, а главное - дружить", - цитирует директора МДЦ "Артек" Константина Федоренко пресс-служба.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает столетие, праздничные мероприятия пройдут в России и за рубежом.