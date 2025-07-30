Украинские волонтеры продолжают жаловаться на существенные сложности с продовольственным обеспечением, заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Существенные сложности с продовольствием наблюдаются у военных ВСУ в Сумской области, им выдают по 20 пакетов лапши быстрого приготовления на 10 дней. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинские волонтеры продолжают жаловаться на существенные сложности с продовольственным обеспечением подразделений ВСУ в Сумской области. В частности, пишут о том, что на 10 дней солдатам выдают 20 пакетов лапши быстрого приготовления", - отметил собеседник агентства.