Александр Мамчур сообщил, что попался по собственной глупости

КУРСК, 31 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 156-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мамчур рассказал ТАСС, что в его доме лежит 15 повесток от территориального центра комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата). От мобилизации он прятался три года, но в итоге, по его словам, попался по собственной глупости.

"Я три года избегал этой войны, пока по глупости не попался, так бы меня еще не нашли. У меня дома 15 повесток лежит от военкомата. <...> Просто по глупости попался", - рассказал он.

Ранее Мамчур сообщал ТАСС, что его и еще четверых украинцев мобилизовали в момент, когда они ехали с работы в одной машине. Он добавил, что после прохождение обучения, его направили в Сумскую область, строить фортификационные сооружения, сказав, что он и его отряд будут находиться на третьей линии обороны.

"Мы одну позицию копали, нас увидели дроны. Мы находились на "хорошей" позиции, где бы нас спокойно минометами разбили, но мы оттуда сбежали. Пошли на другую позицию, там нас начали бомбить, мы опять сменили позицию и нас взяли", - сказал он.

Солдат 156-й бригады ВСУ Александр Мамчур сдался в плен российским военнослужащим неподалеку от Юнаковки в Сумской области.