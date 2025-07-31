Также фиксируются единичные аннуляции туров в регион

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Туристы отменили часть бронирований отелей на Камчатке после землетрясения, также фиксируются единичные аннуляции туров в регион. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на директора компании "Камчатинтур", председателя Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирину Седову.

"После произошедшего на Камчатке сильного землетрясения в отелях региона отменена часть броней. У туроператоров аннуляции туров также есть, но единичные. В целом туркомпании региона работают в штатном режиме, так как жертв и пострадавших нет, как и серьезных разрушений. Программы туров корректируются с учетом последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

Эксперт отметила, что более сложная ситуация сложилась на Курильских островах. Там есть разрушения инфраструктуры. По прогнозу вице-президента РСТ Вадима Мамонтова, туры на Курилы могут отменяться до момента ее восстановления.