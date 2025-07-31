Путин поручил к ноябрю определить единые стандарты поддержки многодетных

Работу над стандартом поручили кабмину и ОНФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России и Народный фронт должны будут до ноября определить параметры единого по стране стандарта господдержки многодетных семей и представить предложения.

Поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень публикует Кремль.

Кабмин и ОНФ должны провести работу по определению такого стандарта, который бы предусматривал "не только меры адресной помощи, но и статусные социальные привилегии, действующие на постоянной основе вне зависимости от уровня дохода семьи".