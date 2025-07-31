Глава государства также поручил принять дополнительные меры, чтобы обеспечить достижение запланированных показателей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до декабря проанализировать эффективность региональных демографических программ. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Провести анализ эффективности мероприятий региональных программ повышения рождаемости и представить предложения по принятию дополнительных мер демографической политики, в том числе в части, касающейся повышения доступности и эффективности вспомогательных репродуктивных технологий, обратив особое внимание на регионы с низкими показателями рождаемости", - гласит поручение. Срок исполнения - до 1 декабря. Задача поставлена правительству, регионам и профильным комиссиям Госсовета.

Кроме того, Путин также поручил принять дополнительные меры, чтобы обеспечить достижение запланированных показателей национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Доклад президент ждет до 1 ноября, далее - раз в квартал.