Свидетельство о праве пользоваться машиной погибшего без согласия третьих лиц будет выдавать нотариус

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Жены погибших в ходе СВО военнослужащих смогут использовать автомобили своих мужей до вступления в наследство. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Свидетельство о праве пользоваться машиной погибшего без согласия третьих лиц будет выдавать нотариус. Вдова участника СВО получает такое право, если машина - совместная собственность супругов. Если машина не является такой собственностью, но при этом ей владеет переживший супруг, он будет вправе пользоваться машиной без согласия третьих лиц, однако такое право должно удостоверяться нотариусом.

Теперь также предусмотрена возможность супругов погибших участников СВО заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности на машину на основании документов, выдаваемых нотариусом. Закон вступит в силу через месяц.