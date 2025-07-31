Данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передавать в МВД

Кроме того, в МВД будет направляться информация об обращении в школы детей мигрантов и их родителей, включенных в реестр контролируемых лиц

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Информация о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи будет передаваться в Министерство внутренних дел России. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ" закреплена норма, по которой региональные и муниципальные образовательные ведомства будут направлять в МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении.

В свою очередь, ведомство будет передавать профильным учреждениям регионов данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.

Кроме того, в МВД будет направляться информация об обращении в школы детей мигрантов и их родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

В пояснительной записке отмечалось, что закон должен способствовать адаптации и интеграции детей мигрантов в российское общество, а также успешной реализации их права на получение общего образования.