Работающих по квоте кабмина мигрантов освободили от тестирования

Сертификаты об успешном прохождении тестирования при их внесении в профильную информационную систему будут заверять квалифицированной электронной подписью

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мигрантам, которые работают в России по квоте правительства, не потребуется проходить тестирование на знание отечественной истории, основ законодательства и русского языка. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее иностранные граждане вне зависимости от наличия квоты кабмина РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу в стране должны были сдавать тесты по истории, русскому языку и основам законодательства. Сейчас же иностранцам, работающим по квоте правительства РФ, разрешили не сдавать такие тесты. Норма внесена в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Кроме того, сертификаты об успешном прохождении тестирования при их внесении в профильную информационную систему будут заверять квалифицированной электронной подписью. Закон также предусматривает включение Минобрнауки РФ в перечень госорганов, которые могут использовать указанную информсистему для подтверждения наличия сведений о выданных сертификатах.

Помимо этого с 30 до 90 дней увеличен срок, в течение которого мигранты при получении разрешения на работу обязаны предоставить сертификат об успешном прохождении тестирования.