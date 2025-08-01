Размер компенсации при частичной утрате имущества составит до 10 тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на одну квартиру или частный дом

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Администрация Северо-Курильска в Сахалинской области начала принимать у жителей заявления на выплату компенсаций после прошедших землетрясения и цунами, сообщает администрация муниципального округа.

"Уважаемые жители Северо-Курильска! Администрация СК МО информирует о начале приема заявлений на финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Курильска.

Уточняется, что размер компенсации при частичной утрате имущества составит до 10 тыс. рублей на человека, но не более 50 тыс. рублей на одну квартиру или частный дом.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли цунами. В районе был объявлен режим ЧС. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров.