Как отметил Владимир Солодов, землетрясение 30 июля выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов взял под личный контроль устранение последствий землетрясения в новом аэропорту региона, в результате которого выпавшие потолочные плиты травмировали женщину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Во время сильного подземного толчка потолочные плиты упали на голову пассажирке в новом терминале аэропорта. Женщине была оперативно оказана медпомощь в стационаре, ее здоровью ничего не угрожает.

"Землетрясение 30 июля выявило серьезные недостатки в работе нового терминала аэропорта. Считаю, что это вопиющий провал в обеспечении безопасности - декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей. Будем добиваться, чтобы каждый сотрудник аэропорта в экстренных ситуациях проявлял такое же хладнокровие и профессионализм, как наши медики во время операций. Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок", - написал губернатор Камчатки.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.

Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.