На Камчатке после землетрясения наградят свыше 20 медработников

Как сообщил губернатор региона Владимир Солодов, дополнительно поощрят специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных во время землетрясения на Камчатке, будут представлены к федеральным наградам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", - написал он.

30 июля медики Камчатского краевого онкологического диспансера во время подземных толчков мужественно продолжали свою работу, оказывая помощь пациенту на операционном столе. Эти кадры с камеры видеонаблюдения попали в сеть, после чего облетели крупные российские и зарубежные СМИ. По решению региональных властей, будут награждены и другие медики, не покинувшие свой пост во время землетрясения.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также утром ощутили в Северо-Курильске, после чего пришли волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 метров, в районе проживают 2,4 тыс. человек, их эвакуировали в безопасные места, обеспечили чаем и горячим питанием.

Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.