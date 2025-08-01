На Камчатке восхождение на Авачинский вулкан отменили из-за угрозы камнепадов

После землетрясения также закрыт доступ к каньону Опасный, вулкану Горелый и подножию Мутновского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Массовое восхождение на Авачинский вулкан 16 августа отменяется по соображениям безопасности, сообщает Telegram-канал Сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"В связи с недавними сейсмическими событиями, включая самое сильное землетрясение на Камчатке с 1952 года и последующие афтершоки, принято решение об отмене запланированного на 16 августа массового восхождения на Авачинский вулкан. <…> Продолжающиеся афтершоки могут спровоцировать камнепады, обвалы и другие природные явления, представляющие угрозу для жизни и здоровья участников восхождения", - говорится в сообщении.

Ранее в Сети природных парков сообщили, что после землетрясения закрыт доступ к каньону Опасный, вулкану Горелый, подножию Мутновского вулкана и экструзии Верблюд у подножия Авачинского вулкана.

Ученые камчатского филиала ЕГС РАН продолжают фиксировать активные афтершоковые процессы. Одно из самых интенсивных с магнитудой 6,2 произошло в 14:57 мск (23:57 по местному времени). В среднем афтершоки происходят раз в 10-15 минут, их частота не снижается.