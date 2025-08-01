В планах запустить маршрут до Санкт-Петербурга, добавил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Регулярные рейсы между Саудовской Аравией и Россией доказывают крепкую взаимосвязь государств. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя первый прямой регулярный авиарейс между двумя странами.

"Регулярное авиасообщение между нашими странами стало реальностью, рейсы будут выполняться трижды в неделю, а в планах запустить маршрут до Санкт-Петербурга. Это яркое подтверждение растущей взаимосвязи России и Саудовской Аравии", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пассажиры рейса поблагодарили Россию и выразили надежду на скорую отмену визового режима с РФ. По мнению Дмитриева, это сделает два народа еще ближе.

В X глава РФПИ назвал авиарейс "историческим".

В пятницу авиакомпания Flynas совершила первый прямой регулярный авиарейс между Саудовской Аравией и Россией. Вылетевший из Эр-Рияда самолет Airbus A320neo приземлился во Внуково в 13:46 мск. Flynas может выполнять рейсы четыре раза в неделю начиная с 1 августа до конца весенне-летней навигации (25 октября) на самолетах Airbus A320/330.

В мае Ассоциация туроператоров России сообщила, что Саудовская Аравия впервые вошла в тройку крупнейших зарубежных рынков российского въездного туризма. Если в первом квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских подданных, то за аналогичный период 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года).