В Узбекистане мужчина выплатил алименты на 13 лет вперед на $178 тыс.

ТАШКЕНТ, 5 августа. /ТАСС/. Мужчина в Узбекистане выплатил авансом на 13 лет бывшей жене алименты на ребенка в размере $178 тыс. Об этом сообщило бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики.
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По его данным, житель Нукуса изъявил желание выплатить все алименты, положенные на одного ребенка до его совершеннолетия. "Был произведен расчет алиментов, которые подлежат выплате в течение последующих 13 лет и составили 2 млрд 270 млн 812 тыс. сумов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта сумма является самой крупной в истории деятельности бюро.