В Узбекистане мужчина выплатил алименты на 13 лет вперед на $178 тыс.

Эта сумма является самой крупной в истории деятельности бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики

ТАШКЕНТ, 5 августа. /ТАСС/. Мужчина в Узбекистане выплатил авансом на 13 лет бывшей жене алименты на ребенка в размере $178 тыс. Об этом сообщило бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики.

По его данным, житель Нукуса изъявил желание выплатить все алименты, положенные на одного ребенка до его совершеннолетия. "Был произведен расчет алиментов, которые подлежат выплате в течение последующих 13 лет и составили 2 млрд 270 млн 812 тыс. сумов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма является самой крупной в истории деятельности бюро.