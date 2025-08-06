В Приамурье начали выплачивать компенсации семьям погибших в авиакатастрофе

По словам губернатора региона Василия Орлова, размер компенсации составит 5,025 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Региональные выплаты в размере 1 млн рублей начали перечислять семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом написал губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.

"На счета родственников амурчан, погибших в катастрофе Ан-24, поступили первые выплаты. Регион уже перечислил свою часть - по 1 млн рублей за каждого погибшего. Всего каждая семья получит по 5,025 млн рублей: это страховые выплаты, средства от авиакомпании и региональная поддержка", - сообщил Орлов.

Глава региона также написал, что призвал руководство авиакомпании ускорить работу по выплатам и упростить процедуру для пострадавших. Он выразил готовность помочь в этой деятельности. Помимо этого, правительство Амурской области планирует договориться с банками о списании кредитов, которые были оформлены на погибших.

В Тынде сейчас готовят к установке временный мемориал - поклонный крест на месте катастрофы. Вещи, которые люди приносили к стихийному месту в центре города, будут перенесены туда. Выбирать место постоянного мемориала и его дизайн будут после завершения траура.