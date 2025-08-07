На Украине обяжут сотрудников ТЦК носить нагрудные мини-камеры

С 1 сентября они будут фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины усилит прозрачность работы сотрудников ТЦК (аналог военкомата), введя с 1 сентября обязательное ношение нагрудных мини-камер. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Денис Шмыгаль.

"С 1 сентября все работники ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки - прим. ТАСС) обязаны носить боди-камеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. При нарушении правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Это позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - написал он в своем Telagram-канале.

Сейчас сотрудники ТЦК обеспечены средствами фиксации примерно на 85%, продолжается работа по закупке дополнительных средств.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.

Ранее внефракционный депутат Рады Артем Дмитрук, комментируя видео насильственной мобилизации мужчины на Украине на глазах у жены с ребенком, назвал работу ТЦК террором и унижением всего украинского народа.

Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявляла, что сотрудников ТЦК необходимо убрать с улиц Украины из-за их психического состояния и неспособности контролировать себя.