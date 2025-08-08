По действующему закону непосредственное управление собственниками допускается в МКД не более чем с 30 квартирами, законопроектом этот лимит предлагается увеличить до 50 квартир

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев не исключает дальнейшего увеличения лимита на количество квартир в многоквартирных домах, при котором будет допускаться непосредственное управление собственниками.

Ранее группа депутатов фракции во главе с Гусевым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении с 30 до 50 числа квартир, при котором жители многоквартирного дома смогут выбирать непосредственное управление собственниками как способ управления МКД.

"Посмотрим: если будет работать схема, можно увеличивать дальше. Поскольку этот способ управления непосредственно связан с домами в аварийном состоянии, то, как правило, эти дома небольшие. Это решает конкретную задачу - задачу, чтобы в аварийном жилье нормально делался ремонт", - сказал Гусев для статьи на сайте ТАСС, посвященной недобросовестным практикам управляющих компаний.

Законопроект предполагает изменения в Жилищный кодекс РФ. По действующему закону непосредственное управление собственниками допускается в МКД не более чем с 30 квартирами, законопроектом этот лимит предлагается увеличить до 50 квартир. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива позволит жильцам домов эффективно управлять имуществом МКД. "Его принятие жизненно важно для малоимущих и социально незащищенных слоев населения, не имеющих средств для оплаты услуг управляющих организаций", - говорится в документе. В случае принятия законопроекта нормой смогут воспользоваться 5-9% от общего числа МКД.