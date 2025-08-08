Их будут проводить по новому положению с 9 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор опубликовал демоверсии и спецификации экзаменов для иностранцев, претендующих на приобретение российского гражданства. Об этом сообщили в ведомстве.

"На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы демонстрационные варианты и спецификации экзаменов по русскому языку и по истории России и основам законодательства РФ, которые должны сдать иностранные граждане, претендующие на получение российского гражданства. С 9 августа данные экзамены будут проводиться в соответствии с новым положением, утвержденным постановлением правительства РФ от 31 июля 2025 года № 1136", - говорится в сообщении.