От поездок в эти страны стоит воздержаться в связи со сложной внутриполитической обстановкой, отметил директор Консульского департамента Алексей Климов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Йемен, Ливан, Ливию, Сирию, Судан и Ирак. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"В связи со сложной внутриполитической обстановкой в настоящее время не рекомендуется посещение Йемена, Ливана, Ливии, Сирии и Судана, а также ливийско-тунисской границы и юга Туниса (район Сахары), - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Сохраняет актуальность рекомендация МИД России российским гражданам по возможности воздерживаться от поездок в Ирак".

При этом Климов указал, что заинтересованным в работе на иракском рынке представителям отечественного бизнес-сообщества необходимо "привлекать в целях обеспечения своей безопасности местные охранные предприятия" при посещении этой страны.

"Путешествовать по территории Египта целесообразно только в составе организованных туристических групп, избегая передвижения в одиночестве без охраны по дорогам, лежащим в стороне от традиционных туристических маршрутов", - уточнил директор Консульского департамента МИД РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.