В РФ призвали усилить контроль за состоянием канатных дорог

Депутат Госдумы Игорь Антропенко сообщил, что уже направил соответствующие письма в профильные ведомства

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Контроль за состоянием канатных дорог стоит усилить после происшествия в Нальчике. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Учитывая какими темпами развивается внутренний туризм в нашей стране, нагрузка и человекопоток становятся больше и соответственно это ускоряет физический износ [канатных дорог]. Необходимо проверяющим организациям не ждать, когда произойдет очередной случай, а усилить контроль за эксплуатацией и техническим состоянием канатных дорог. Соответствующие письма уже направил в профильные ведомства", - сказал он.

В минувшую пятницу около 17:45 мск в ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на канатно-кресельной дороге в курортной зоне Нальчика произошел обрыв. Спасатели эвакуировали 13 человек. По последней информации Минздрава Кабардино-Балкарии, восемь человек пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).